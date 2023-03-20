Kaymakamlık lojmanında görevli kadını elektrik çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığı Lojmanında görevli kadını elektrik çarptı. Yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saat 12.45 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Muratlı Kaymakamlığı Lojmanında meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda görevli J.B. adlı kadın, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde elektrik akımına kapıldı. Yaralanan talihsiz kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapılırken, daha sonra Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Diğer taraftan, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığı yapılacak araştırmadan sonra ortaya çıkacak.