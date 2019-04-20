Kaza kurbanı gence gözü yaşlı veda

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Atçı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Atçı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sabah saatlerinde okuldan arkadaşlarıyla pikniğe giden Mustafa Atçı (16) yönetimindeki otomobil, Malkara ilçe merkezi çıkışında kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası Mustafa Atçı hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Atçı için baba ocağı Kiremitlik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katılırken, Atçı'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Atçı'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kiremitlik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.