Kaza sonrası zifiri karanlıkta ceset ve yaralı aradılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası bölgeye ulaşan sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, kazayı geçiren kazazedelerden birinin 'arabada 3-4 kişi vardı' demesi üzerine zifiri karanlıkta uzun süre yaralı ve ceset aradı.

Kaza, Tekirdağ Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Berke Çetinkaya idaresindeki 59 AET 226 plakalı otomobil ile Hayrabolu ilçesinden dönerken Süleymanpaşa'da mezarlıklar kavşağına gelmeden henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolündeki araç, devrilerek takla attı. Takla atan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada Berke Çetinkaya ağır yaralanırken, kendisiyle aynı araçta bulunan bir arkadaşı da yaralandı.

Başka olaya giden ambulans denk geldi

Kazadan hemen sonra aynı yoldan hasta nakline giden bir ambulans kaza geçiren araca denk gelerek yaralılara müdahale etti. Destek istenmesi üzerine kaza bölgesine diğer sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu ağır olan Berke Çetinkaya ve diğer yaralıyı hastaneye sevk etti. Yaralılar olay yerinden hastaneye kaldırılırken, yararlardan birinin 'Arabada 3-4 kişi vardı' demesi üzerine ekipler bölgede arama yaptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde şahısların etrafa savrulması göz önünde bulundurularak kaza bölgesindeki arama tarama faaliyetleri genişletildi. Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri, araçtan savrulma ihtimaline karşı uzun süre etrafta yaralı ve ceset aradı. Arama faaliyetlerinden herhangi bir netice alınamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye sevk edilen Berke Çetinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.