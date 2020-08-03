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Kaza yapan LPG'li otomobil küle döndü, sürücü ölümden döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan LPG’li otomobil şarampole yuvarlandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan LPG'li otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobil alev topuna dönerken, araçtan çıkmayı başaran sürücü yaralı kurtuldu.


Kaza, Karamurat - Kırıkali yolu üzeri Karamurat Mahallesi mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkali istikametine seyreden Özgür Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren LPG'li araçtan yangın çıktı.


Yaralı sürücü otomobilden atlayarak, yanmaktan kurtuldu. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Alev topuna dönen otomobil ise küle döndü.

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