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Kaza yapan motosikletliye trafik polisinden teşekkür

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı. Kaza sonrası trafik polisi, hiçbir eksiği bulunmayan motosikletliye kask taktığı ve kurallara harfiyen uyduğu için teşekkür etti.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi Hayrabolu üzeri Erenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Faruk Özbaş'ın kullandığı 59 ACM 547 plakalı motosiklet, aynı yönde seyrederken trafik nedeniyle duraklayan Hüseyin Yılmaz idaresindeki 59 LS 512 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada motosiklet sürücüsü Faruk Özbaş hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisi, hiçbir eksiği bulunmayan motosikletliye, kask taktığı ve kurallara harfiyen uyduğu için teşekkür etti.

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