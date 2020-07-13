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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücü Hüseyin Kuloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücü Hüseyin Kuloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Süleymanpaşa karayolu 8. kilometresi üzerinde Yeşilsırt Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Ç. idaresindeki 59 AAB 227 plakalı otomobil ile Hüseyin Kuloğlu yönetimindeki 59 NG 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden otomobilin ön camına düşen ve başını çarpan Hüseyin Kuloğlu adlı sürücü ağır yaralandı.


Yaralı motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Trafik kazası bölgesine gelen jandarma ekipleri ise yolda trafik akışının güvenliğini sağladı. Ölümlü kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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