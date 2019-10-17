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Kazada sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana genen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana genen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen Erol S. idaresindeki 59 SK 424 plakalı kapalı kasa ticari araca yol üzerinde seyreden Cumhur G. yönetimindeki 34 UN 1397 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Cumhur G. yaralandı. Yaralı sürücü için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine götürdü. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Birimi ekipleri ile itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Trafik ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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