İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazan dairesindeki yangın paniğe sebep oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana yangın bölge sakinlerini korkuttu.


Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki kazan dairesinde başlayan yangın büyüyünce durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın mahalline TREDAŞ ve jandarma ekipleri de gelerek hazır bulundu. Kazan dairesindeki odun ve kömürlerin alev aldığı yangında ciddi bir maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.


Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.