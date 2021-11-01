Kazı çalışmalarında mutfak ürünleri ve tarla sınır belgesi bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan eski mutfak ürünleri parçaları ve hayvan kemikleri, antik dönemin mutfak kültürüne ışık tutacak. Kazılarda 2 köylünün tarla sınırı anlaşmasına da ulaşıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'in koordinesinde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 2 buçuk aydır yapılan kazı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Çalışmalarda 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen seramik, kaşık parçası, pişirme kapları, sapan taşları ve hayvan kalıntılarına rastlandı. Ayrıca yapılan faaliyetlerde ortaya çıkan eski malzemelerden yola çıkılarak, bölgede deniz ürünleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların tüketildiği de tahmin ediliyor.

İlginç bir taşa rastlandı

Kazı alanındaki çalışmalarda ulaşılan bir taşın üzerinde kazınmış yazıların okunması sonucu, taşın M.S. 4. yüzyıla ait olduğu ve 2 köylü arasındaki tarla sınırı anlaşması olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da kazı alanından çıkan eski malzemeleri inceleyerek, Kazı Başkanı Zeynep Koçel Erdem'den bilgi aldı.