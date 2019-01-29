Kendi küçük yüreği büyük

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Çorlu’da bir lise öğrencisi, sunduğu piyano resitalinden elde ettiği geliri öksüz ve yetim çocuklara verilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı’na bağışladı.

Çorlu'da bir lise öğrencisi, sunduğu piyano resitalinden elde ettiği geliri öksüz ve yetim çocuklara verilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı'na bağışladı.


Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve geçen yıl verdiği piyano resitalinden elde ettiği 9 bin 500 TL geliri öksüz ve yetim çocuklara bağışlanmak üzere Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (Çorlu SYDV) teslim eden İbrahim Cem Yıldırım adlı lise öğrencisi, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Sarılı babası ile birlikte ziyaretine gelen öğrenciye duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

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