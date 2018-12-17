Kendileri küçük yürekleri büyük

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince kurulan ve Süleymanpaşa'da sosyal adaletin sağlanması, toplumun katmanları arasındaki farkın azaltılması, sosyal yardımlaşma ruhunun canlandırılması ve birlik duygusunun arttırılması amaçları ile faaliyete geçirilen sosyal projelerden biri olan Dost Eli Giyim Mağazası, minik yardımseverlerin ilgi odağı oldu.

Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri, evlerindeki kullanılmayan kıyafetleri toplayarak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazasına bağışladı. Öğretmenlerinin gözetiminde 'Dost Eli Giyim Mağazası'na gelen minikler, önce mağazayı dolaşarak görevlilerden bilgi aldılar. Daha sonra evlerinden getirdikleri kullanılmayan ve sağlıklı durumdaki kıyafetleri Dost Eli Giyim Mağazası'na bağışlayan Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri, yardımlaşmanın önemini büyüklere hatırlatmış oldu.

"Hayalimizdeki Süleymanpaşa gerçeğe dönüşüyor”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Eskiden bir sokaktaki yaşlı, düşkün kişiler o sokakta yaşayan diğer insanlar tarafından sahiplenilir, ihtiyaçları karşılanırdı. Bu yardımlaşma ruhunu yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri, Süleymanpaşa'da aç, açıkta kimse kalmaması için projeler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Bu amaçla Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor projesini devreye soktuk. Dost Eli Konuk Evi, Dost Eli Aş Evi ve Dost Eli Giyim Mağazası'nı faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız kullanmadıkları giyim eşyalarını mağazamıza getiriyorlar, bizler onları temizleyip ütüleyerek mağazamızda teşhir ediyoruz. İhtiyacı olan gelip mağazada alışveriş yapar gibi dilediği kıyafeti alıyor ve çıkıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın ciddi bir ilgisi ile karşılaştığımız için de son derece mutluyuz. Son olarak anaokulunda okuyan kardeşlerimiz evlerindeki kullanmadıkları eşyaları toplayıp bize getirdiler. İşte bu görüntü, hayalini kurduğumuz Süleymanpaşa'nın gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteren en güzel kanıttır. Minik dostlarımıza bu kentin belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.