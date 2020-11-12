Kendileri küçük yürekleri büyük

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İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için tüm ülke adeta seferber olurken, Çorlu’da da ilkokul öğrencileri tarafından yardım kampanyası düzenlendi.

İzmir'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için tüm ülke adeta seferber olurken, Çorlu'da da ilkokul öğrencileri tarafından yardım kampanyası düzenlendi.


Çorlu'da Şehit Hamza Çavuş İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan "Kalbim Seninle İzmir" projesi kapsamında hazırlanan gıda kolileri, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz'ın katılımıyla Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi. Öğrencilerin son derece örnek bir dayanışmaya imza attıklarını belirten Kaymakam Cafer Sarılı, “Öğrencilerin zor günlerde dayanışma ruhunu vurgulaması takdire şayan. Tüm idareci, veli ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin en büyük ve en önemli özelliği zor günlerde birlik beraberlik içinde kenetlenebilmesidir. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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