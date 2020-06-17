İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtan Mustafa S. isimli şahıs, kendisinin hakim ve savcı tanıdıklarının olup adli olay takibi yaptığını söyleyerek birçok vatandaşı dolandırdı. Dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Mustafa S.'yi Çorlu ilçesinde yakaladı. Titiz bir takip sonucu yakalanan Mustafa S. Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.