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Keşan'da karantinayı delen şahıs Malkara'da yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için Keşan ilçesinde sokağa çıkmaması gereken ve karantina sürecine uymadığı iddia edilen M.D. (32) isimli şahıs Malkara'ya geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.D., polis ve filyasyon ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirildi. M.D., kontrollerinin ardından Çorlu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantinaya alındı.

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