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Kıbrıs Gazisi Arıcan son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüsnü Arıcan son yolculuğuna uğurlandıTekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Deregündüzlü Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Arıcan rahatsızlığı sebebiyle bir süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüsnü Arıcan son yolculuğuna uğurlandı


Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Deregündüzlü Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Arıcan rahatsızlığı sebebiyle bir süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Arıcan'ın Ay Yıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabutundaki cenazesi Deregündüzlü Mahallesindeki Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Kıbrıs Gazisi Hüsnü Arıcan, Deregündüzlü Mezarlığına defnedildi.

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