İhlas Haber Ajansı

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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan, son yolculuğuna uğurlandı.


Tekirdağ'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi.


Merhum Mehmet Tokcan, Barbaros Eski Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barbaros Mezarlığı'na defnedildi.

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