Kimliği belirsiz gaspçı taksicilerin korkulu rüyası oldu

Tekirdağ'da bir taksi şoförünü gasp etmeye çalışan zanlı, araçta kamera olduğunu öğrenince şoförü yaralayıp kaçtı.

Olay Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde bir taksi durağında çalışan Veysel Ağda isimli taksi şoförü, akşam saatlerinde duraktan bir yolcu aldı. Yolcuyu isteği üzerine Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'ndaki ıssız bir bölgeye götüren Ağda, iddiaya göre gaspa uğradı.

Kimliği belirsiz kişi tarafından kendisine bıçak çekilen Veysel Ağda, soyguncuya araçta güvenlik kamerası olduğunu söyledi. Kameraları duyunca tedirgin olan hırsız Ağda'yı elinden yaralayarak kaçtı. Mağdur taksicinin ifadelerine göre soyguncunun gittiği ikamette saklanan birden çok kişi olduğu ve hırsızların çete olarak hareket ettikleri öğrenildi.

Durak kamerasından teşhis edildi

Veysel Ağda ise başına gelenlerin ardından Çerkezköy'de hizmet veren diğer duraklara giderek böyle bir kişinin kendilerine gelip gelmediğini sordu. Çerkezköy'de hizmet veren başka bir durakta bu tür bir girişimin olduğunu duyan Ağda, söz konusu durağın güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsı teşhis etmeyi başardı. Teşhisin ardından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ağda, şahıstan şikayetçi oldu.

Daha önce de denemişler

Öte yandan diğer taksiciler ise bu tip gasp girişimlerinin kendi başlarına da geldiğini fakat savuşturduklarını söyledi. Ağda'yı soymak isteyen hırsızların daha önceden Çerkezköy ve Kapaklı'da hizmet veren bazı taksicilere müşteri kılığında giderek, tenha alanlara kendilerini bırakmalarını istedikleri söylendi.