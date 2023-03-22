İhlas Haber Ajansı

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Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kimya fabrikasında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kimya fabrikasında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.


Olay, sabah saat 08.20 sıralarında Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde AKPA Kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni tespit edilemeyen şekilde yaşanan patlama sonrası fabrikanın içerisinden alevler ve dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamada şans eseri kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı.


Öte yandan, daha önce de aynı fabrikada yaşanan patlamalarda vücudunda yanıklar oluşan işçilerden bazıları hayatını kaybetmişti.


Diğer taraftan, iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor.

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