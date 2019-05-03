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Kiraz Festivali'nin tarihleri belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kiraz Festivali’nin tarihleri belirlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kiraz Festivali'nin tarihleri belirlendi.


Süleymanpaşa Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısında aldığı karara göre, 55. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


55. Kiraz Festivali kapsamında yağlı güreş turnuvası, Kiraz Güzeli Güzellik Yarışması, kiraz üreticileri arasında yapılacak olan En Güzel Kiraz Yarışması ve kompozisyon yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin gerçekleştirileceği belirtilirken, festival programının önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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