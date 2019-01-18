Kırklareli'nde 50 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci dönem sonunda Kırklareli'nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve liselerde eğitim gören toplam 50 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eğitim-öğretimde başarılı bir dönemin geride kaldığını belirterek, bugün Türkiye'de 18 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığını, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin tatilde dinlenmeleri gerektiğini dile getiren Bilgin, hoşça vakit geçirmelerini ve aile bireyleriyle birlikte olmalarını istedi.

Vali Bilgin ayrıca eğitim gören Suriyeli öğrencilerin karnelerini vererek, "Bizi biz yapan en önemli değer, kardeşlik ve birlik duygusudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihten gelen 16 devletiyle hem İslam hem Türk dünyası açısından birleştirici konumdadır. Özellikle toplumlara yol gösterici olmuştur. Suriyeli kardeşlerimiz bunun en büyük göstergesidir" dedi.

Vali Bilgin öğrencilere karnelerini dağıtarak öğretmen, öğrenci ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.