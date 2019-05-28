Kırkpınar'ın provası Ergene'de yapılacak

kez düzenlenecek. 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan program saat 10.00'da Velimeşe Mahallesi'nde kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Balkanlarda yaşamış ve Edirne Kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivanlık kazanmış dünyaca ünlü bir pehlivan olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivanın adı Ergene'de yaşatılmaya devam ediyor. Her sene geleneksel hale getirilerek Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri'nin bu sene 6.'sı organize ediliyor. Ata sporu olan ve gelecek nesillere de bu kültürü taşımak adına düzenlenen 6. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Velimeşe Mahallesi'nde düzenlenecek olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Konser, halk oyunları ve açılış konuşmalarının ardından saat 12.00'da güreş müsabakaları başlayacak. Farklı yaş grupları ve ağırlıklarından oluşan pehlivanların her biri kendi alanındaki rakibi ile güreşecek. Uzun soluklu ve heyecanlı geçecek olan güreş müsabakalarına katılımın yoğun olması bekleniliyor.

Ata sporu güreşin yeni nesiller tarafından bilinip yaşatılması için beş senedir Ergene'de düzenledikleri Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşlerinin bu sene 6.sını düzenleyeceklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu tür organizasyonlardaki amacımız, kültürümüzün manevi temellerine sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bu gibi değerleri yaşatmak bizim vazifemizdir. Güreş bizim önemli bir kültürel geleneğimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ata sporumuz güreşlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güreşlerimizin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.