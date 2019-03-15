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Kırmızı frenküzümü genotipi “Çeliks” ismiyle tescil edildi

NKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden, Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilen kırmızı frenküzümü genotipi “Çeliks” ismi ile tescil ettirildi.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Salih Çelik tarafından gönderilen kırmızıfrenk üzümü genotipi “Çeliks” ismi ile tescil ettirildi.


Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ile yapılan iki yıllık çalışma sonunda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen kırmızı frenküzümünü gönderen NKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çelik, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.


Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışma ile kırmızı frenküzümü genotipinin “Çeliks” ismi ile tescil edilmiş olmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Salih Çelik'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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