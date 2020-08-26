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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesi Çevre yolu üzeri Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kırklareli istikametine seyreden Osman T. idaresindeki 59 KL 101 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağı üzerinde Saray istikametine seyreden ve ışık ihlali yapan Volkan K. idaresindeki 34 CIG 223 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 59 KL 101 plakalı otomobilde bulunan Asya T. ve diğer otomobilin sürücüsü Volkan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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