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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o sırada yoldan geçmekte olan trafik polisi kazazedelerin yardımına koştu.


Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı'nın kesiştiği döner kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Nazım G. yönetimindeki 25 SE 620 plakalı hafif ticari araç, Bülent Ecevit Bulvarı'nda batı yönüne seyrederken kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Cumhuriyet Bulvarı'nda seyreden Cafer A'nın kullandığı 59 PM 616 plakalı araç ile döner kavşakta çarpıştı. Kazada 59 PM 616 plakalı araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Bu sırada kendi aracıyla yoldan geçerken kazayı fark eden trafik polisi Mücahit Adıgüzel, kazazedelerin yardımına koşarak, ambulans çağırdı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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