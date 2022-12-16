İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırmızı ışıkları mesken tuttular: Duyguları istismar ediyorlar

Tekirdağ’da Kapaklı Çerkezköy Çorlu güzergahını son iki yıldır mesken tutan çoğu yabancı uyruklu kişiler, dilencilik yaparak duyguları istismar ediyor.

Tekirdağ'da Kapaklı Çerkezköy Çorlu güzergahını son iki yıldır mesken tutan çoğu yabancı uyruklu kişiler, dilencilik yaparak duyguları istismar ediyor.


Kapaklı Çerkezköy Çorlu güzergahını son iki yıldır mesken tutan çoğu yabancı uyruklulardan oluşan şebekenin, trafik ışıklarındaki sürücülerden araç camlarına vurarak para dilenmeleri sürücüleri rahatsız ediyor. Dilencilerin bazıları kucağında bebekle bazıları da yanlarındaki çocuklarla trafik ışıklarında sürücülerden para istiyor.


Yaklaşık iki yıldır yaşanan bu manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin duruma el atması gerektiğini vurguladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.