İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı araç, şarampole uçtu

Tekirdağ Çorlu’da kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Tekirdağ Çorlu'da kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çorlu-İstanbul Karayolu üzeri Askeri Havaalanı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden İsmail Ö. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta duran Selçuk A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.


Kaza sonrası şarampole savrulan aracın sürücüsü Selçuk A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü İsmail Ö., “Ben de anlamadım” dedi.

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