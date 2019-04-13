Kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan araçtan 26 göçmen çıktı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta geçip kaza yapan panelvan araçta 26 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ-Çorlu kavşağından kırmızı ışıkta geçerek maddi hasarlı trafik kazasına karışan beyaz renkli panelvan aracın Tekirdağ istikametine geldiğinin bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Uygulama noktasındaki polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada araç sürücüsü yapılan ‘dur' ikazına uyumayarak Atatürk Orman Çiftliği istikametine kaçmaya çalıştı. Yapılan takip neticesinde araç polis ekiplerince yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde araç sürücüsü dahil 26 Afganistan uyruklu şahıs tespit edildi. Araçta yapılan aramada şişme bot bulundu. Konuyla ilgili 2 Afganistan uyruklu şahıs göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı. Diğer kaçak göçmenler hakkında ise İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere işlemler başlatıldı.