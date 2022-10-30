İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışıkta hatalı sollama yapan motosikletlinin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli, araçların arasından yolun karşısına geçen yaya genç kıza çarptı.

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli, araçların arasından yolun karşısına geçen yaya genç kıza çarptı. Yaya ve motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK binası önünde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Y.T.'nin kullandığı 39 TR 322 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen araçları solladığı sırada karşıdan karşıya geçen M.Y. isimli yayaya çarptı.


Çarpışma sonucu genç kız birkaç metre savrulurken, motosiklet de devrildi. Kaza sonrası yaya M.Y. ve motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili olay yerinde toplanan vatandaşlar ile motosikletli kuryeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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