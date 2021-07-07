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Kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korna virüsü salgını ile mücadelenin ülke genelinde giderek daha fazla başarıya ulaşmasının ve salgın riskinin günden güne azalmasının ardından salgınla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında; okul, cami, muhtarlık, köy kahvehanesi, köy meydanı gibi kamusal alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca hem kırsal mahallelerde hem de merkezde bulunan toplamda 6 binin üzerindeki çöp konteynerleri düzenli olarak arındırılarak olası hastalık risklerinin ortadan kaldırılması sağlanmış oluyor.



Altı kırsal mahallede dezenfeksiyon işlemi


Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, son olarak Dedecik, Karahalil, Çanakçı, Ormanlı, Tatarlı ve Oruçbeyli Mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumsal önlemlerin tek başına yeterli olmadığı bir kez daha hatırlatılarak kişisel önlemlerin titizlikle uygulanmaya devam etmesinin önemine değinildi. Ayrıca yaygınlaşan aşılama uygulamalarına dikkat çekildi ve tüm vatandaşların vakit yitirmeden aşı yaptırmasıyla özlenen günlere kavuşulabileceği vurgulandı.

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