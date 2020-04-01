Kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmaları arttırılıp ek önlemler alındı

Kırsal Mahallelerde bir yandan ilaçlı su ile yıkama çalışması yapan ekipler bir yandan da sağlık ocakları, muhtarlık binaları gibi yerleri dezenfekte etti. Kırsal mahallelerde dağıtmak üzere dezenfekte malzemeleri de alan Süleymanpaşa Belediyesi tedbirlerini arttırdı.

Konuyla alakalı olarak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında Fen İşleri Müdürlüğü'nde toplantı düzenlenirken yapılan toplantıya Başkan Yüksel'in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri katıldı. Tek tek tüm kırsal mahallelerin değerlendirildiği toplantıda virüs salgınına karşı alınan tedbirler masaya yatırılırken yürütülen çalışmalar gözden geçirilip kırsal mahallelerde dağıtılacak dezenfekte malzemelerinin planlaması yapıldı.

“Bu illeti def edene kadar durmayacağız”

Toplantı sonrasında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Korona virüsü salgınına karşı aldığımız tedbirler ve yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerimize dağıtacağımız dezenfekte malzemelerinin planlamasını yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüzde, belediye meclis üyelerimiz ve ilgili birim müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, eş zamanlı yürütülecek çalışmaları değerlendirdik. Bu illeti def edene kadar durmayacağız” dedi.