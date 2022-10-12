Kırsal mahallelerde meme kanseri eğitimi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenen ekim ayı boyunca Süleymanpaşa'nın 54 kırsal mahallesinin tamamında meme kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri yapılıyor, dileyen kadınlar Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) muayeneden geçiriliyor. Günümüzde çok sayıda kadının mustarip olduğu bu hastalıkla mücadele amacıyla ekim ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi işbirliği ile 10 Ekim'de başlatılan projede, haftanın ilk 4 gününde kırsal mahallelerde kadınlara yönelik meme kanseri ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Cuma günleri ise bu mahallelerden dileyen kadınlar, ücretsiz şekilde Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürülerek muayeneleri yaptırılacak.

Dileyen kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hayata geçirilen projede Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi'nden bir hemşire ve bir ebe ile Süleymanpaşa Belediyesi'nden bir psikolog, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri günde ortalama 4 mahallede seminerler verecek. Cuma günleri de ziyaret edilen mahallelerdeki kadınlara meme kanseri taraması imkanı sunulacak. Taramadan yararlanmak isteyen kadınlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz şekilde KETEM'e götürülüp muayene sonrası yeniden evlerine bırakılacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile yürütülen proje, 31 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek ve Süleymanpaşa'nın tüm kırsal mahallelerinde seminer ve tarama işlemleri yapılmış olacak.