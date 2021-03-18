Kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kazandı

Özellikle kırsal mahallelerde kilit taş yapımı ısınan havalar ile birlikte hız kazanırken, kırsal mahallelerdeki kamu binaları ile kamusal alanlarda iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Mart ayı içerisinde kırsal mahallelerde toplam 6 bin 208 metrekare kilit taş yapımı gerçekleştirilirken, Seymenli Mahallesi'nde 1756, Yeniköy ve Mermer Mahalleleri'nde 1550, Yağcı Mahallesi'nde 1418, Işıklar Mahallesi'nde 1295 ve Araphacı Mahallesi'nde 190 metrekare kilit taş yol çalışması yerine getirildi.

Yol çalışmalarının yanı sıra Oruçbeyli Mahallesi'nde duvar elemanı çalışması, Karabezirgan Köyü Muhtarlık ve Köy Kahvesi boya-badana ve tamiratı, Karansıllı Mahallesi imamevi, cami, köy kahvesi ve muhtarlık binaları bakım, onarım ve boya-badana işlemleri, Nusratlı Mahallesi Muhtarlık önü düzenleme çalışması, Otmanlı Mahallesi'nde imamevi bakım, onarımı ve badanası ile Selçuk Mahallesi cami ve köy kahvesinin bakım onarımı ile boya-badana işleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kırsal mahallelere yönelik kapsamlı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.