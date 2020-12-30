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Kırsal mahallelere acil yol müdahalesi

Süleymanpaşa Belediyesi, kış şartlarında kırsal mahallelerde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için muhtarlıklardan gelen talepleri aciliyetle yerine getiriyor.


Barbaros Mahallesi Şenova Sokak'ta gerçekleştirilen malzeme serimi ile sokağın çamur nedeniyle ulaşıma kapanmasının önüne geçilmesinin ardından Ortaca Mahallesi'nden gelen talep üzerine birçok sokakta çamurlu yolların üzeri küvenen olarak tabir edilen malzeme ile kaplanarak köy içi ulaşımın aksamasının önüne geçildi. Acil müdahale olarak gerçekleştirilen malzeme seriminin ardından malzeme serilen sokakların Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yol yapım programına uygun olarak asfalt ya da kilit taşla kaplanarak kalıcı çözüm üretileceği ifade edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğüne kırsal mahalle muhtarlarından iletilen taleplerin değerlendirilmeye devam ettiği, gelen taleplerin belirli bir düzen içinde gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

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