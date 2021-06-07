Kırsalda kaçak yapılaşmayla mücadele hız kazandı

Mayıs ayı meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin ortak imzası ile görüşülen önerge, Haziran ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilerek ruhsatsız, kaçak yapılaşmaya dâhil olan tüm paydaşlara ağır cezai yükümlülükler getirilmesi karara bağlandı.

Mağduriyetlerin önüne geçilecek

Alınan karara göre, kaçak yapıların sahiplerine, yapılara beton temin eden firmalara, imalatçılara ve kaçak yapıda çalışan müteahhitlere büyük cezalar öngörülüyor. Özellikle tarım arazisi vasfında olan alanlarda görüntü kirliliğini önlemek ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Muhtelif alanlara tabelalar asılıyor

Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından alınan kararın ardından, kırsal mahallelerde birçok noktaya vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pano ve tabelalar yerleştirilmeye başlandı. Özellikle tarla vasfında bulunan arazilerde alım-satım yapılırken Süleymanpaşa Belediyesinden bilgi alınması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Muhtelif noktalara yerleştirilen “Önemli” başlıklı ilanlarda, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in şu uyarısına yer veriliyor:

“Kıymetli vatandaşlarım, bu bölgede yapacağınız hisseli alım-satımlar öncesinde, ileride olası imar sorunlarıyla karşı karşıya kalmamanız için Süleymanpaşa Belediyemizden bilgi almanızı önemle rica ederim.”