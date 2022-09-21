Kış Okulu yeni dönem kayıtları başladı

Yeni dönem kurs kayıtları için başvurular başladı. Son tarih 3 Ekim Pazartesi.

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl düzenlediği ve hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gören kış dönemi kurslarını 2022-2023 döneminde de başlatıyor. Çocuklar için Kış Okulu adı altında sportif ve sanatsal kurslar düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, yetişkinler için de Mesleki ve Kişisel Gelişim Kurslarını hayata geçiriyor.

Kış okulları 7-12 yaş arası öğrencileri bekliyor

Kış Okulları, 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanmakla birlikte, 6-7 yaş için de Ritim ve Orff Atölyesi ile Çocuk Atölyeleri de Kış Okulu bünyesinde yer alacak. 2022-2023 eğitim döneminde çocuklar için Kültür ve Spor olmak üzere iki kategori altında, okul öncesi ile birlikte tam 27 farklı branşta kurs açılıyor. Kültür kategorisinde; Bağlama, Keman, Piyano, Gitar, Tiyatro, Resim, Halk Oyunları, İngilizce, Bilgisayarlı Robotik Kodlama ve Akıl-Zekâ Oyunları olarak 10 branşta eğitim verilecek. Spor kategorisinde ise Yüzme, Boks, Buz Pateni, Futbol, Basketbol, Voleybol, Judo, Karate, Tekvando, Güreş, Tenis, Geleneksel ve Olimpik Okçuluk, Sualtı Sporları ve Satranç olmak üzere 15 farklı branş için kayıt başvurusunda bulunulabilecek.

Yetişkinler için mesleki ve kişisel gelişim kursları

18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları bünyesinde ise 13 farklı kurs açılıyor. Yeni hobiler edinmek ya da mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, yabancı dilden el sanatlarına, enstrüman eğitiminden geleneksel sanatlara kadar birçok farklı kurstan yararlanabilecek. Bu kurslar arasında; Piyano, Gitar, Bağlama ve Keman gibi müzik kursları, Tezhip ve Çinicilik gibi el sanatları eğitimleri, Amigurumi (Japon bebek yapım sanatı), İngilizce ve İşaret Dili eğitimi, Fotoğrafçılık, Giyim Öğretim Teknolojisi ve Biçki-Dikiş gibi mesleki eğitim kursları ile Pilates/Fitness kursu yer alıyor.

Başvurular için son tarih 3 Ekim pazartesi

Kış Okulları ile Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları için başvurular Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr adresinden yapılabilecek. Başvurular için son kayıt tarihinin 3 Ekim 2022 Pazartesi olarak duyuruldu.