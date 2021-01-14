Kışa hazırlık için 250 ton tuz ve 9 ton solüsyon stoklandı

Kar küreme araçları ile yollarda donmayı önlemek için 250 ton tuz ve 9 ton özel solüsyon stoklandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan kar küreme araçları, tüm bakımları yapılarak kış şartlarında sorunsuz çalışmaya hazır hale getirildi. Tuzlama yapacak araçlar da kullanıma hazır şekilde beklemeye başladı. Ağır kış şartlarına yetecek kadar tuz ve donmayı önleyici özel solüsyon stoklandı.

Ekipman hazırlığının yanı sıra personel olarak da olası kar yağışına hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sırasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgilendirildi, vardiyalar hazırlandı.

Kış kapıda, Süleymanpaşa Belediyesi nöbette

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olası kar yağışı ile mücadelede kullanılmak üzere 2 adet kar küreme ve tuzlama aracı, yol açımı için 4 adet greyder, tuzlamada kullanılacak 2 adet kamyonet hazır hale getirildi. Buzlanma ve donmayı engellemek için 250 ton tuz ve 9 ton solüsyon stoklandı. Kar yağışı ile mücadele kapsamında 30 personel özel olarak görevlendirildi.

Bu yıl kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda seyrettiği ancak kış şartlarının çok kısa süre içinde hayatımızı etkilemeye başlamasının beklendiği ifade edilirken, Süleymanpaşa Belediyesinin her türlü kış koşuluna karşı hazır olduğu belirtildi.