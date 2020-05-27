İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama bitti, ‘sabaha kadar gezeceğim' dedi

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Tekirdağ Malkara’da vatandaşlar sokağa döküldü.

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Tekirdağ Malkara'da vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kadının, ellerini havaya kaldırarak, “Özgür kaldım çok mutluyum” demesi gülümsetirken, bir vatandaşın da, “Sabaha kadar gezeceğim” demesi dikkat çekti.


Abisine geldi, 2,5 aydır evine dönemedi


İzmir'den Malkara'da görev yapan asker abisine ziyaret için geldiğini ve korona virüs tedbirleri nedeniyle 2,5 aydır henüz dönemediğini ifade eden Coğrafya Öğretmenliği Öğrencisi Mert Gümüşkaya, “Malkara'da görev yapan ağabeyimi ziyarete gelmiştim. Salgın patlak verince iki buçuk aydır buradan ayrılamadım. Tedbirler kaldırılınca inşallah memleketime geri döneceğim. Bayram sona erdi, ben de 4 günlük kısıtlamanın ardından sokağa hava almaya çıktım” dedi.


‘Sabaha kadar gezeceğim'


Bir vatandaş ise, “Bıktık evde oturmaktan, Allah'a şükür özgürlük varmış ne güzel. Evde sanki cezaevinde gibiydik. Çıktım şimdi sabaha kadar güzel güzel gezeceğim” dedi.


Kısıtlamanın bitmesine sevindiğini ifade eden bir kadın da, “Özgür kaldım, çok mutluyum. Artık evde kapalı kalmak istemiyorum. Bu virüs belasından iyice bıktık. Kurtulalım artık şundan” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.