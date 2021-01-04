Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu ile gençlik kolları başkanı Habip Murat Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Çorlu'nun çeşitli mahallelerinde özellikle de köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde parti yöneticileri ile birlikte sokağa çıkan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin sokak hayvanlarını besledi. Yapılan çalışmanın son derece önemli olduğunun altını çizen AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, her vatandaşın duyarlı davranış göstererek özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yemleri uygun noktaları bırakmalarını istedi.