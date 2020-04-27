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Kısıtlama sonrası pazarda adım atılacak yer kalmadı

Tekirdağ’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazarlarda adım atılacak yer kalmadı.

Tekirdağ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazarlarda adım atılacak yer kalmadı.


Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüs belasının Türkiye'de de görülmesi üzerine sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona virüse karşı 23 Nisan'dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasından Tekirdağ şehir merkezinde kurulan Pazartesi pazarında adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde kurulan pazara gelen vatandaşların hiçbir uyarıya dikkat etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yapması da hayrete düşürdü.

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