Kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste silahlı yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, mahallede ikamet eden 2 grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktığını tespit etti. Çıkan silahlı kavgada yaralanan N.K. ve S.K. isimli şahısların hastaneye kendi imkanlarıyla gittikleri tespit edildi. Olayla ilgili 3 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve S.K. isimli şahıslar mahkemece tutuklanırken, S.K. isimli başka bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.