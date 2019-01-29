İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız meselesi yüzünden silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahların da ele geçirildiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, kalabalığı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan N.K. ve ayağından yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Polis olayda tarafları yatıştırırken, olaya karışan M.D, S.K. ve S.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.