İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay Çorlu Şubesi'nin erzak yardımları sürüyor

Kızılay Çorlu Şubesi Ramazan erzaklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Ramazan ayı dolayısıyla hayırsever vatandaşların bağışları ve katkıları ile tedarik edilen gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. “Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla Türkiye genelinde Ramazan ayı nedeniyle başlatılan kampanya kapsamında Çorlu'da hayırsever vatandaşların bağışlarını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak maksadıyla ilçenin çeşitli meydanlarında ve alışveriş merkezlerinde stantlar açarak vatandaşlar erzak kolisi bağışı alan Kızılay Çorlu Şubesi ekipleri gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini tek tek ziyaret eden Kızılay Çorlu Şubesi ekipleri erzak kolilerini teslim ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.