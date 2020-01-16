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Kızılay'dan örnek davranış

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi yönetim kurulu üyeleri Çorlu Şehitliği’nde temizlik ve bakım, onarım çalışması yaptı.

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi yönetim kurulu üyeleri Çorlu Şehitliği'nde temizlik ve bakım, onarım çalışması yaptı.


Türk Kızılay Çorlu Şubesi ana faaliyet konularının dışında sosyal sorumluk projelerine de imza atarak Çorlu genelinde çeşitli çalışmalar yapıyor.


Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Çorlu Şehitliğinde çalışma yaptı. Bakıma ihtiyaç duyan yerlerde bakım, onarım gerektiren alanlarda ise onarım yapan Kızılay yöneticileri, Çorlu Şehitliği'nde bir de genel temizlik çalışması yaptı.

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