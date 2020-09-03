Kızılay'ın bağış mesaisi

Türk Kızılayı tarafından Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'na kurulan kan bağış çadırı gün boyu hizmet verdi. Kan bağış çadırında gün boyunca gönüllülerden kan toplandı. 26 gönüllü kan vermek için başvuruda bulunurken, bunlardan ikisi uygun olmadığı gerekçesiyle ret edildi. Toplam 24 ünite kan toplanmış oldu.

Yeni tip korona virüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muratlı'da kampanya başlattıklarını dile getiren Türk Kızılayı Kan Merkezi yetkilileri, duyarlı davranan ve kan veren Muratlılı vatandaşlara teşekkür etti.