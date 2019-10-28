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Kızılpınarspor, rakibine bir düzine gol attı

Tekirdağ 1.

Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden Kızılpınarspor, evinde Çukuryurtspor'u 12-0'lık skorla mağlup etti.


Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden Kızılpınarspor ve Çukuryurtspor, 29 Ekim Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Gol yağmurunun olduğu maçın kazananı Bayram (3), Önder (2), Şahin, İlker, Onur, Naim, Sinan ve Enis'in golleriyle Kızılpınarspor oldu. Mücadeleden 12-0'lık skorla galip ayrılan Kızılpınarspor, puanını 15'e yükseltti. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Çukuryutspor ise 3 puanda kaldı.

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