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Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan sonra hep yüksek not aldım”

Namık Kemal Üniversitesinde eğitim gören 35 yaşındaki Kibar Ünal, üniversite okurken dünyaya gelen bebeğiyle mezun olarak, evliliğin ve çocuk doğurmanın eğitim ve kariyer hayatına engel olmayacağını kanıtladı.

Kızıyla mezun olan anne Ünal, “Kızım bereketiyle geldi. O doğduktan sonra hep yüksek not aldım” dedi.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 4 bin 500 öğrenci, 2018-2019 akademik yılında mezun olmanın heyecanını yaşadı. Namık Kemal Üniversitesi Stadı'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine 4 bin 500 öğrenci ve yetkililerin yanı sıra, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Kibar Ünal, 1 yaşındaki kızı Erva ile mezuniyet kıyafeti giyerek mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet töreninde anne ve minik kızı diğer öğrencilerin de ilgi odağı oldu.



“Doğduktan sonra hep yüksek not aldım”


Kep fırlatma merasiminden sonra kameralara konuşan Kibar Ünal, "Hazırlık döneminde evlendim. Daha sonra Erasmus'la Almanya'ya gidip geldim. Almanya'dan geldikten sonra çocuğa niyetlendik. Allah kısmet etti ve bir tane kızımız oldu. Bu sene de mezun oldum. Kızımla beraber mezuniyete katıldım çok güzel bir duygu bu. İlk bebek olduğunda çok endişeliydim bebekle, okul ikisi bir arada gitmez diyordum. Kızım olduğu dönemde, normal dönemden daha yüksek notlar aldım. Kızım bereketiyle geldi. O doğduktan sonra hep yüksek not aldım" dedi.

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