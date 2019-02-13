KOBİ desteklerinde öncelik yerli ve milli olacak

KOSGEB Temsilcisi Hüseyin Gürenç, "Verilen desteklerin yanında, milli ve yerli teknoloji alanında ürün geliştirmek, yatırım yapmak, üretim yapmak isteyen KOBİ'ler öncelikli olarak desteklenecek" dedi.

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında, değişen KOSGEB destek içerikleri ve ilk defa KOBİ olacaklar için geçerli olacak destek oranları hakkında bilgilendirme yapıldı. KOSGEB Temsilcilik Ofisi personellerine yönelik düzenlenen eğitim programında KOSGEB'in yapısı, destek programları, başvuru süreçleri ve bu desteklerden nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı.

Toplantıya Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen katılan Çerkezköy TSO KOSGEB Temsilcisi Hüseyin Gürenç, yenilenen KOSGEB destekleri hakkında açıklama yaptı. Gürenç, "Gerçekleşen toplantıda KOSGEB tarafından yerli ve milli üretim hakkında, özellikle ülkemizin teknoloji düzeyini yükseltmek, ekonomimizde yer alan orta ve orta düşük teknolojili alanlardan çok, orta yüksek ve yüksek teknolojili alanların ekonomimizdeki payını artırmak üzere bir öncelik belirlendi. Verilen desteklerin yanında, milli ve yerli teknoloji alanında ürün geliştirmek, yatırım yapmak, üretim yapmak isteyen KOBİ'ler öncelikli olarak desteklenecek" dedi.

"Girişimcilik desteği şartları değişti"

Gürenç ayrıca "İlk defa KOBİ kavramında olacaklar için geçerli olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, 2019 yılı itibariyle yeni bir vizyon kazandı. Geçmiş yıllarda başvuru şartlarını taşıyan firmalara verilen hibe destekleri 2019'da ‘Geleneksel Girişimci' ve ‘İleri Girişimci' destekleri olarak iki bölüme ayrılıyor. Buna göre geleneksel girişimci statüsünde yer alan KOBİ'ler 60 bin TL'ye kadar; ileri girişimci statüsünde yer alan KOBİ'ler ise 360 bin TL'ye kadar hibe desteklerinden yararlanabilecek. KOSGEB desteklerinden yararlanmak veya destekler hakkında bilgi almak isteyen KOBİ'lerimizi ve girişimci adaylarımızı Odamıza bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.