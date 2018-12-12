Kocamın Nişanlısı adlı oyun Muratlı'da vatandaşlarla buluştu

Kocamın Nişanlısı adlı tiyatro oyunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği etkinliklerle Tekirdağlıları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Muratlı Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Muratlılıların ilgisi yoğun oldu. Oyunun sonunda Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe oyuncu Mehmet Çepiç, İpek Tenolcay, Tuğba Özay, Arzu Yanardağ, Deniz Pulaş, Serdar Sevtekin, Aslı Kökçe ve Fatih Ayhan'a çiçek takdim etti.