Kod akademi ile çocuklar uzayda yaşamı tasarlıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat önümüzdeki günlerde Tekirdağ'ı First Lego Lig'de temsil edecek olan Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademi Çocuk Stem Lab takımı ile bir araya geldi.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Teknopasha adını verdikleri ekipleri ile uzaya gidildiğinde neler yapılabileceği konusunda proje hazırlayan Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademi Çocuk Stem Lab Takımı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a uzayda yaşam projelerinin detaylarını paylaştı.

"Onlar Süleymanpaşa'nın çocukları, onlar farklı"

Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademi Çocuk Stem Lab Takımının projesini dinleyen ve çok beğendiğini dile getiren Eşkinat, "Onlar için boş zaman kavramı yok. Onlar için kötü alışkanlık, gereksiz uğraşlar söz konusu olamaz. Onlar çok şanslı; çünkü yolları, toplam öğrenci sayısı 2 bini aşan Süleymanpaşa Belediyesi kod akademisi ile kesişti. Atölyemizde düşünüp tasarlıyor ve üretiyorlar. Uzaya gidildiğinde neler yapılabileceği konusunda projelerini her geçen gün daha iyi bir noktaya getiriyorlar. Onlar Süleymanpaşa'nın çocukları, onlar farklı" ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademi Çocuk Stem Lab projesi

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2016 tarihinde faaliyete başlayan Bilimin Eğlenceli Hali projesiyle kod akademi çocuk STEM laboratuvarı kurulmuş, şu an 2000'i aşmış öğrenci sayısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Teknolojik kaynakların kullanımını değer yargılarımızla şekillendirerek üretim yapma olasılığı sunan atölyemizde öğrenerek, uygulayarak ve sonuçlarının çıktısını alarak deneyimleme teknikleri kullanılmaktadır. Temelden başlayan eğitimlerimizle elektronik kaynak kullanımında kodlamanın algıya yerleşmesi, kod yönetmesi, sonuç üretmesi ile süreci başlatmaktadır. STEM laboratuvarı olmak için başlatılan süreç teknolojinin, bilimin, matematiğin ve mühendisliğin ihtiyacı olan ortak çalışma platformunun temelini oluşturmaktır. Bu anlamda eğitim sürecine dahil olan her çocuk matematiksel ve mantıksal işlem, geometri, analitik geometri konularıyla birlikte teknik İngilizce terimleri, temel elektrik, temel elektronik, dinamik ve kuvvet sistemleri, pnömatik ve hidrolik sistemlerle çalışmayı öğrenmekte, fiziksel kaynaklarla uygulayabilmektedir. Fiziksel kaynaklarımız bölümlendirilmiş atölyelerde bulunmaktadır. Atölyelerimiz, 3D yazıcı atölyesi, oyun yazma laboratuvarı, Elektrik devreleri atölyesi, make block atölyesi, araç tasarım atölyesi, pnömatik atölyesi, robotik atölyesi ve arduino atölyesidir. Üretim laboratuvarlarının çocuklar için olan bölümleri her zaman manevi değer taşıması gerektiği bilincindeyiz. Atölyemizin teknolojiden ve teknik bilgiden ibaret olmadığı düşüncesiyle, önem arz eden asıl eğitimin destekleyici eğitim olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda çocukların öncelikli olarak özgür düşünceleri, özgüvenleri, empati duyguları, değer yargıları, varoluş sebepleri ve bunun anlamlandırılması, ben değil biz olmak için benlik sorgulaması bilincini destekliyoruz. Bu şekilde hayatı kolaylaştırmak için kişilerin sosyal ve yaşamsal varoluşlarına saygı duymayı öğrenmiş oluyoruz. Aslında bizi biz yapacak olan temel duygularımızı yeni nesillere aşılamayı hedefliyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ'ın kalbi Süleymanpaşa'nın çocukları için hazırladığı kod atölyesinde, eğitim çalışmalarına katılma imkanını ücretsiz olarak sunmaktadır. Başvurularınız ve öğrenmek istediğiniz konular için atölyemize gelebilir ya da telefonla bilgi alabilirsiniz. Atölyemize ziyaretleriniz bekliyoruz. Telefon 0 850 459 59 59 dahili 3336'dan ulaşabilirsiniz. Teknolojiyle kalın" denildi.