Kod Akademisi öğrencileri yeni projelerini Başkan Eşkinat'a tanıttı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen ve gençlere teknoloji konusunda eğitim veren Kod Akademi'nin öğrencileri yeni projelerini tanıtmak üzere Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

9 Şubat Cumartesi günü İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan robot yarışmasına katılmaya hazırlanan Kod Akademisi öğrencileri, ziyarette hazırladıkları projeyi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat'a tanıttı. 3 yıldan bu yana kod yazma ve robotik eğitimi alan öğrenciler, uzaydan dönen astronotların karşılaştıkları kas erimesi gibi fizyolojik sorunları önleyecek bir proje geliştirdiklerini ve bu projeyle yarışmaya katılacaklarını ifade etti.

Eşkinat Tekno Pasha takımına başarılar diledi

Tekno Pasha isimli bir takım kuran ve bu takımla yarışmaya katılacak olan öğrencilerle tek tek sohbet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gençleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek yarışmada başarılar diledi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve Kod Akademisi eğitimcileri de hazır bulunurken, öğrencilere robotik ve kod yazmanın yanı sıra değerler eğitimi de verildiği ifade edildi. Her biri Süleymanpaşa'nın farklı okullarında öğrenci olan gençler, robotik alanında kendilerini geliştirmenin yanında, farklı fikirlere saygılı olma, birlikte çalışabilme ve insan sevgisi, temel meziyetler üzerine de eğitimler alıyor.